Хагелин: любой генменеджер хотел бы видеть Каллена в своей команде

Нападающий действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин высказался о своём партнёре Мэтте Каллене, который в возрасте 40 лет может завершить карьеру.



«С первого дня было видно, как он любит хоккей, как ему нравится в команде. Мы с ним стали друзьями. У него есть трое сыновей, которые очень любят хоккей, и было здорово видеть их на протяжении года. Какое бы решение о продолжении карьеры он ни принял, это его выбор. Я считаю, что он спокойно может отыграть ещё три-четыре сезона. Думаю, любой генменеджер хотел бы видеть его в своей команде», – цитирует Хагелина официальный сайт НХЛ.

Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей