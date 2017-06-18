Солодухин: переход в «Сочи» — возможность для меня перезагрузиться

Нападающий Вячеслав Солодухин, перешедший в ХК «Сочи», поделился первыми впечатлениями от перехода.



Прошедший сезон был плохим, я это понимаю. Думаю, основной проблемой был психологический момент. Прошлый сезон довольно неплохо начался, и моменты были, но всё никак не мог их реализовать. Из-за этого чересчур начал копаться в себе. Наверное, в определённый момент надо было просто расслабиться и не думать о голах. Переход в «Сочи» – возможность перезагрузиться.



«Сочи» был одним из первых вариантов, поступило конкретное предложение, я очень заинтересовался. Посоветовался с семьёй, агентом, и, если честно, практически сразу принял решение. С кем не разговаривал из ребят, кто играл в Сочи, – все отзывались только положительно об организации, персонале, городе. Плюс главным тренером команды стал Сергей Александрович Зубов, которого я застал ещё игроком, когда он выступал в СКА. Тогда я был молодым, интересно поработать под его руководством», — цитирует Солодухина официальный сайт клуба.

Нападающий Вячеслав Солодухин продолжит карьеру в ХК «Сочи»