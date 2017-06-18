Бадюков: «Вашингтон» не будет разбрасываться такими защитниками, как Орлов

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о будущем Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Сегодня, 18 июня, стало известно, что Овечкин, Кузнецов и Орлов вошли в список защищённых игроков «Вашингтона».



«Раз защитили, значит «Кэпиталз» собирается подписывать контракт с Кузнецовым и Орловым. По Овечкину и так всё было понятно, что его никто никуда не собирается отправлять. Это лидер «Вашингтона», Барри Тротц говорил об этом. Не стоит обращать внимание на то, что какой-то болельщик пришёл на финал в футболке, где было написано, что Овечкину стоит уйти.Что касается Орлова, то «Вашингтон» не будет разбрасываться такими защитниками, как Дмитрий. Значит существует какая-то договорённость по поводу нового контракта. Думаю, этот шаг показывает, что руководство клуба рассчитывает и на Орлова, и на Кузнецова.



«Вегас» вызывает большой интерес, обязательно буду следить за драфтом расширения — кто станет партнёром Шипачёва. Джордж Макфи — очень опытный и умный менеджер, интересно проследить за его работой. Не каждый день драфт расширения проходит. Это событие можно сравнить с драфтом юниором», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Овечкин, Кузнецов и Орлов вошли в список защищённых игроков «Вашингтона»