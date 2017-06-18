«Чикаго» защитил Анисимова, «Айлендерс» — Тавареса, «Флорида» — Луонго

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.



«Флорида Пантерз»



Роберто Луонго, Аарон Экблад, Кит Йэндл, Александер Петрович, Марк Пысик, Джонатан Юбердо, Александр Барков, Винсент Трочек, Ник Бьюгстэд.



«Нью-Йорк Айлендерс»:



Джон Таварес, Эндрю Лэдд, Андерс Ли, Джонни Бойчак, Ник Ледди, Трэвис Хэмоник, Адам Пелек, Райан Пулок, Томас Грайсс.



«Айлендерс» не стали защищать россиянина Николая Кулёмина.



«Чикаго Блэкхоукс»:



Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Мариан Госса, Артём Анисимов, Райан Хартман, Рикард Паник, Томаш Юрчо, Данкан Кит, Брент Сибрук, Симон Хьялмарссон, Кори Кроуфорд.



Артемий Панарин не может быть выбран на драфте расширения.