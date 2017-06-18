Комаров попал в список защищённых «Торонто», «Шаркс» не защитили Торнтона

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.



«Торонто Мэйпл Лифс»:



Тайлер Бозак, Коннор Браун, Назем Кадри, Лео Комаров, Джош Лейво, Мэтт Мартин, Джеймс ван Римсдайк, Коннор Кэррик, Джейк Гардинер, Морган Райлли, Фредрик Андерсен.



«Сан-Хосе Шаркс»:



Райан Карпентер, Логан Кутюр, Янник Хансен, Томаш Гертл, Мелкер Карлссон, Крис Тьерни, Джастин Браун, Брент Бёрнс, Марк-Эдуар Власич, Мартин Джонс.

13 игроков НХЛ, которые подпишут выгодные контракты этим летом Пастрняк – будущее «Бостона», Драйзайтль – первый помощник Макдэвида и другие хоккеисты, заслужившие выгодный контракт в это межсезонье.