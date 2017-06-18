«Колорадо» защитил Варламова и Задорова, Григоренко не попал в список

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня. Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.



«Колорадо Эвеланш»:



Свен Андригетто, Блейк Комо, Мэтт Дюшейн, Рокко Гримальди, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Мэтт Нието, Эрик Джонсон, Никита Задоров, Семён Варламов.