Больё: в «Баффало» есть великолепный шанс вырасти под руководством Хаусли

Защитник «Баффало Сэйбрз» Нэтан Больё высказался о своём обмене из «Монреаль Канадиенс». Хоккеист защищён от драфта расширения.



«Ситуация, с которой я столкнулся, связана со стрессом. Обмен до драфта расширения вызвал вздох облегчения. То, что это оказался «Баффало», стало бонусом. В этой команде у меня есть великолепный шанс вырасти под руководством тренера Фила Хаусли, который сам играл так, как хочу играть я. О «Монреале» не хочу говорить слишком много», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» обменял защитника Больё в «Баффало» на выбор в третьем раунде драфта