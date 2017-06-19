С. Гареев: Вестерлунд — сильный и хороший тренер. Не зря тренировал финнов на ОИ

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев рассказал об отпуске, поделился ожиданиями от предстоящего сезона и прокомментировал отъезд Михаила Воробьёва в НХЛ.



«Отпуск? Съездил отдохнуть на две недели. Сейчас уже потихоньку начал готовиться, прихожу в себя, чтобы к тренировкам в хорошей форме подойти. В нашей группе иногда кто-нибудь какие-нибудь видяшки скинет, посмеёмся, да и всё. Отдыхаем сейчас друг от друга. В сезоне 10 месяцев вместе были.



Мы Вестерлунда даже ни разу не видели. У нас 7 июля медосмотр. Потом, думаю, будет какое-то собрание, познакомимся, посмотрим, что будет. Лично мне интересно поработать с иностранным специалистом. У меня такая возможность впервые. Это будет интересно. И я знаю, что он сильный специалист, не просто так на Олимпиаде финнов тренировал. Я уверен, что Вестерлунд – очень хороший тренер. Всё зависит от команды. Если будем одной семьёй, все вместе, то у нас будет получаться. Будем биться. Я думаю, Вестерлунд нам поможет и принесёт новые ходы в игру. Думаю, у нас всё должно получиться.

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Задача на новый сезон? Продолжить закрепляться в составе. Быть чуть активней, больше брать на себя инициативу. Я не расслабляюсь. Отыграл всего лишь один сезон, это ничего не значит. У меня заканчивается контракт плюс ко всему. Мне надо много работать, чтобы остаться в Уфе, потому что в родном городе приятнее играть.



Отъезд Воробьёва? Я с ним недавно ездил играть в Чекмагуш, там спросил, когда уедет. Больше я ничего не говорил, он тоже особо ничего не рассказывает. Я бы на его месте не уехал. Но у него своя голова на плечах. Обсуждать чужие решения мне не хочется», – цитирует Гареева «БИЗНЕС Online».