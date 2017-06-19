Источник: в Барнауле могут снести арену имени Алексея Черепанова

В Барнауле могут снести стадион имени форварда «Авангарда» Алексея Черепанова, потому что закончились деньги на содержание спортсооружения. Об этом информирует «ВОмске». Спорткомплекс уже закрыт. Его работники ищут новые места для трудоустройства. На содержание коробки ежегодно требовалось порядка 10 миллионов рублей. Барнаульские чиновники сообщили, что занимающихся в школе Черепанова вполне можно распределить между соседними спортивными школами.

Трагическая судьба "Сибирского экспресса" Сегодня, 15 января, исполнилось бы 25 лет Алексею Черепанову. И в трагедию, которая случилась 13 октября 2008 года, не верится до сих пор…

Арена была построена в 2009 году в одном из центральных микрорайонов Барнаула. Мама погибшего игрока Маргарита Черепанова решила, что этот проект — лучшее применение компенсации, полученной за смерть сына.

«Семь лет я арену содержала. Всё полностью оплачивалось моими деньгами. Дети занимались в школе бесплатно. А сейчас меня ещё и налогом на спортсооружение обложили. Но у меня ведь никакого бизнеса нет. И если город арену себе не заберёт, я выхода просто не вижу. Придётся договариваться о сносе», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Маргарита Черепанова в эфире местного телевидения.

Алексей Черепанов ушёл из жизни 13 октября 2008 года во время выездного матча «Авангарда» в подмосковном Чехове. У хоккеиста отказало сердце.