Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Омске состоялось прощание с экс-генменеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным

19 июня 2017, понедельник. 17:33. Хоккей

В Омске состоялось прощание с бывшим президентом и генеральным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным, который скончался 1 июня. Бардин отдал омскому хоккею более 15 лет, в 2004 году помог команде стать чемпионом России и завоевать Кубок европейских чемпионов. Болельщики «Авангарда» пришли в «Арену Омск», чтобы проводить Анатолия Бардина в последний путь. Судья международной категории Александр Поляков поделился воспоминаниями об Анатолии Фёдоровиче.

«Вспоминаются интересные моменты из жизни, когда мы судили вместе. Он был главным, я линейным. Было очень интересно, когда он начинал судить. Он говорит: „Саш, я английский не знаю, надо номера как-то выучить“. Я ему сказал, что единственное, что можно сделать, — написать на руке, как в школе. Написал ему на ладошке, он мне говорит: „Я когда буду удалять кого-то, ты подъезжай ко мне, в случае чего поможешь“. Как раз это был первый для меня международный турнир, было приятно, что главный судья так относится ко мне, что ему нужна моя помощь.

Когда он стал президентом, отношения уже другие были, пожёстче немножко. Но когда было хорошее настроение, когда игра проходила хорошо, мы встречались, вспоминали, что было раньше. Когда он отошёл от дел, мы всё равно перезванивались, он интересовался судейством. Сотрудничали с ним плотно», — сказал Поляков.

Король «сигарной эпохи». Каким мы запомним Анатолия Бардина
Ушёл из жизни бывший генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин. Каким мы запомним человека, который привёз в Омск Яромира Ягра?

Видео также можно посмотреть в официальном аккаунте «Авангарда» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Авангард Александр Поляков Анатолий Бардин
Новости. Хоккей
19 июня 2017, понедельник
17:39 Никитин: благодарен Бардину за то, что дал мне шанс в тренерской карьере
17:33 В Омске состоялось прощание с экс-генменеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным
17:11 Филатов: «Лада» не выполняет устные договорённости, связанные с моим контрактом
16:52 СКА: в Сети много фейковых новостей о наших трансферах, не верьте слухам
16:15 Хамитов: лучше финансировать «Салават Юлаев» и держать равновесие в обществе
15:45 Анастасия Чистякова вернулась в команду ЖХЛ «Динамо СПб»
15:23 Нападающий Никита Иванов покинул «Барыс»
15:14 Чемпион АХЛ, экс-партнёр Гурьянова Странски стал игроком «Северстали»
15:00 «Салават Юлаев» представил видео о празднике «Моё зелёное лето»
14:33 «Авангард»: переход Стася? Не комментируем слухи
14:26 ЦСКА поздравил двукратного чемпиона ОИ, члена Зала славы С. Макарова с 59-летием
14:00 Гуськов: «Монреаль» будет кусать локти, когда Радулов окажется в «Вегасе»
13:49 ФХР поздравила чемпиона ОИ, экс-тренера сборной России Мышкина с 62-летием
13:09 Источник: в Барнауле могут снести арену имени Алексея Черепанова
12:43 С. Гареев: Вестерлунд — сильный и хороший тренер. Не зря тренировал финнов на ОИ
12:24 Андерс Ларссон и Бах Нильсен сохранили свои посты в шведском и датском хоккее
12:17 Бортников: главное — попадание ХК «Сочи» в плей-офф, я соскучился по нему
12:08 Опрос: кто из россиян будет востребован «Вегасом» на драфте расширения?
11:57 Читатели: Малкин заслуживал титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли
11:43 Источник: СКА выкупит права на Кузнецова за 150 млн рублей у «Трактора»
11:25 Нападающий Иконен из АХЛ перешёл в «Йокерит»
11:00 Кожевников: Ничушкин должен играть в НХЛ, просто так ехать туда смысла нет
10:48 Нападающий Авцин стал игроком «Нефтехимика»
10:34 Захаров: нужно было не разгонять белорусов из «Динамо», а собрать их
10:07 Источник: капитан сборной Беларуси Стась перейдёт в «Авангард»
10:01 Источник: «Салават» проявляет интерес к вратарю системы «Тампы» Гудлевскису
09:51 В Омске проходит прощание с экс-президентом «Авангарда» Бардиным
09:25 Обладатель кубка Гагарина, чемпион мира Веханен остаётся в «Айсбэрене»
09:00 Больё: в «Баффало» есть великолепный шанс вырасти под руководством Хаусли
08:45 Назаров: видим очень интенсивную конкуренцию в лагере «Нефтехимика»
05:30 «Сент-Луис» сохранил Тарасенко, но не защитил Якупова
00:47 Генменеджер «Шаркс»: не забудем вклад Торнтона и Марло, но есть потолок зарплат
00:06 Мартин Эрат продлил контракт с чешской «Кометой»
18 июня 2017, воскресенье
23:30 Сотрудник «Вегаса»: вероятность того, что молодой игрок сразу заиграет, невысока
22:51 Генменеджер «Вегаса» об итогах списков защиты: мы можем собрать хорошую команду
22:21 Торторелла ведёт с «Коламбусом» переговоры о новом контракте
21:49 Хаусли: когда смотрю на состав «Баффало», поражаюсь количеству талантов
21:21 НХЛ увеличила свой потолок зарплат до $ 75 млн
20:49 Яромир Ягр ведёт переговоры с «Флоридой» по новому контракту
20:24 Генменеджер «Оттавы»: Карлссону пришлось пройти через серьёзную боль
19:54 «Коламбус» защитил Бобровского и Дубински
19:28 «Колорадо» защитил Варламова и Задорова, Григоренко не попал в список
18:52 Комаров попал в список защищённых «Торонто», «Шаркс» не защитили Торнтона
18:23 «Вашингтон» защитил Овечкина, Кузнецова и Орлова, «Питтсбург» — Малкина и Кросби
18:01 «Даллас» решил защитить Ничушкина, «Аризона» не стала включать Бурмистрова
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
Архив →
© championat.com, 2000–2017