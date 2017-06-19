В Омске состоялось прощание с экс-генменеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным

В Омске состоялось прощание с бывшим президентом и генеральным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным, который скончался 1 июня. Бардин отдал омскому хоккею более 15 лет, в 2004 году помог команде стать чемпионом России и завоевать Кубок европейских чемпионов. Болельщики «Авангарда» пришли в «Арену Омск», чтобы проводить Анатолия Бардина в последний путь. Судья международной категории Александр Поляков поделился воспоминаниями об Анатолии Фёдоровиче.



«Вспоминаются интересные моменты из жизни, когда мы судили вместе. Он был главным, я линейным. Было очень интересно, когда он начинал судить. Он говорит: „Саш, я английский не знаю, надо номера как-то выучить“. Я ему сказал, что единственное, что можно сделать, — написать на руке, как в школе. Написал ему на ладошке, он мне говорит: „Я когда буду удалять кого-то, ты подъезжай ко мне, в случае чего поможешь“. Как раз это был первый для меня международный турнир, было приятно, что главный судья так относится ко мне, что ему нужна моя помощь.



Когда он стал президентом, отношения уже другие были, пожёстче немножко. Но когда было хорошее настроение, когда игра проходила хорошо, мы встречались, вспоминали, что было раньше. Когда он отошёл от дел, мы всё равно перезванивались, он интересовался судейством. Сотрудничали с ним плотно», — сказал Поляков.

Король «сигарной эпохи». Каким мы запомним Анатолия Бардина Ушёл из жизни бывший генменеджер «Авангарда» Анатолий Бардин. Каким мы запомним человека, который привёз в Омск Яромира Ягра?

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