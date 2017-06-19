Флёри профинансировал строительство детской и хоккейной площадок в Питтсбурге

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри финансировал строительство детской игровой площадки в Питтсбурге, а также закупил всё необходимое для детского клуба, включая спортивное снаряжение, игры, обучающие материалы и электронику. Кроме того, он пожертвовал хоккейные ворота, табло и оборудование для игры в хоккей с мячом. Площадку для игры назвали в честь Флёри — «Площадка 29».



«Мы с женой уже некоторое время обдумывали эту идею. Жители Питтсбурга так хорошо ко мне относились, так что я рад отплатить тем же и построить что-то весёлое для детей. Кажется, ребятам понравилось», — сказал Флёри.



Флёри был выбран «Питтсбургом» под общим первым номером на драфте 2003 года и завоевал с командой три Кубка Стэнли. Ему принадлежат клубные рекорды по победам и сухим матчам. На драфте расширения он может перейти в «Вегас Голден Найтс».

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».