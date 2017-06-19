«Аризона» решила расстаться с капитаном команды Шейном Доаном

Владелец и управляющий «Аризона Койотс» Эндрю Барроуэй сообщил, что клуб расстаётся с многолетним капитаном команды Шейном Доаном.

«После серьёзных раздумий мы решили не предлагать Шейну Доану контракт на следующий сезон. Пришло время двигаться дальше и сфокусироваться на наших молодых талантливых игроках, которых ждёт большое будущее. Это было очень сложное решение, учитывая, что Шейн сделал для „койотов“ и его несравненную важность для нашей организации. Но клубу надо двигаться дальше.



От лица всей организации я благодарю Шейна за всё, что он сделал для клуба на льду и вне его за последний 21 сезон. Он — икона, проведшая невероятную карьеру, и был одним из лучших капитанов в истории НХЛ.



Он заслуживает большой благодарности за то, что сохранил прописку „Койотс“ и развивал хоккей в Аризоне. Его любят фанаты, корпоративные партнёры и журналисты. Он был потрясающим лидером, примером для подражания для детей. Мы желаем ему всего наилучшего. Он навсегда останется членом нашей „стаи“, — приводятся слова Барроуэя на официальном сайте клуба.

40-летний Доан провёл в «Койотс» всю карьеру — 21 сезон. Он был задрафтован в 1995 году, когда клуб ещё находился в Виннипеге. Доан принял участие в 1540 матчах, в которых набрал 972 (402+570) очков, ему принадлежат клубные рекорды по очкам, голам и количеству сыгранных матчей.