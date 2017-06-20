Журналист: Граборенко покинул минское «Динамо», есть задолженность по зарплате

Журналист Андрей Жданюк прокомментировал информацию о том, что защитник сборной Беларуси Роман Граборенко покинул минское «Динамо» в качестве свободного агента. Журналист также констатировал наличие задолженности по зарплате перед игроком.

«Судя по всему, и без того недолгие отношения Романа Граборенко с минским «Динамо» завершились. По появившейся недавно информации, белорусский защитник перешёл в статус неограниченно свободного агента и был очень недоволен задолженностью клуба по своей зарплате. Правда это или нет, может ответить лишь сам хоккеист, который пока ситуацию не комментирует. Впрочем, Роман неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру за океаном и даже после окончания сотрудничества с «Олбани» не спешил пополнить ряды «зубров». К сожалению, просмотр в «Торонто» успехом не увенчался, а Граборенко нужна была игровая практика.

Конечно, назвать его топовым защитником пока нельзя. Тем не менее в форме «Динамо» он прогрессировал с каждой игрой. Увы, но операция по удалению аппендицита остановила этот процесс и выбила хоккеиста из колеи. Причём произошло этот незадолго до старта плей-офф Кубка Гагарина, где минчанам противостоял «Локомотив». Поэтому вероятное отсутствие Романа в нынешнем составе «зубров» скорее является потерей, нежели хорошей новостью. У нас ведь и так немного защитников, чтобы ими разбрасываться», — цитирует журналиста «Спортивная панорама».