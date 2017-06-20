Арену имени Черепанова не снесут, а передадут на баланс администрации Барнаула

Арена имени Алексея Черепанова в Барнауле не будет снесена, она будет взята на баланс администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата управления спорта и молодёжной политики Алтайского края.

Источник: в Барнауле могут снести арену имени Алексея Черепанова

«На встрече с мэром было решено, что комплекс будет сохранён и взят на баланс города. В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, а арена работала без акта ввода в эксплуатацию. Без этого акта никто арену на баланс взять не может. Этот момент пытаются оперативно решить: все должно получиться, и комплекс возьмут на баланс города», — сообщили в пресс-службе.

Алексей Черепанов ушёл из жизни 13 октября 2008 года во время выездного матча «Авангарда» в подмосковном Чехове. У хоккеиста отказало сердце. Черепанов — бронзовый призёр чемпионата России 2007 года, лучший новичок сезона-2006/07, чемпион мира в составе юниорской сборной России.