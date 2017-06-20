Шеро: Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ, всё в его руках

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро сообщил, что нападающий Илья Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ и по-прежнему ищет команду. Права на россиянина принадлежат «дьяволам», он может заключить контракт не ранее 1 июля.

«Я разговаривал с его агентом Джеем Гроссманом дней 10 назад. Появилась информация, что Ковальчук может передумать, но Джей сказал мне, что это неправда. Илья не поменял своего решения. Если что-то изменится, я или Джей будем знать об этом.

Если Ковальчук выберет не «Нью-Джерси», а другую команду, мы не против — подпишем с ним контракт и обменяем его. Что бы ни случилось, всё в его руках. Он либо вернётся в НХЛ, либо останется в России", — цитирует Шеро NJ.com.