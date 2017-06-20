Быков: Мыльников своей жизненной позицией давал уверенность людям

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков выразил соболезнования в связи со смертью экс-партнёра по сборной и челябинскому «Трактору» Сергея Мыльникова.

«Хотел бы выразить глубокие соболезнования всему хоккейному сообществу, в особенности семье Сергея, сыновьям, которые пошли по его стопам. Страшная новость, люди в таком молодом возрасте уходят, и не первый случай… Задаёшься вопросами, что жизнь может принести какой-то сюрприз и нужно жить здесь и сейчас.

Вратари – это люди не от мира сего, с определённой психикой, философией. Сергей был очень добрый, чуткий, открытый. Был хорошим товарищем в команде, был неголословный, но своим поведением, своей игрой, своей жизненной позицией давал уверенность — и люди с ним чувствовали комфорт. Но не только в команде, но и в жизни», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.