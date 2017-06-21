Эллиотт: обмен Смита стал тяжёлым ударом для меня, тяжело прощаться с «Калгари»

Вратарь «Калгари Флэймз» Брайан Эллиотт прокомментировал ситуацию со своим уходом из команды после приобретения Майка Смита из «Аризоны Койотс».



«Я разочарован. Я отдавал команде и городу свои сердце и душу, зная, что это может быть только на один год. Создав дружеские отношения, тяжело прощаться. Я готовился к такому развитию событий, но звонок Брэда Треливинга с информацией об обмене всё равно стал тяжёлым ударом. Думаю, у «Калгари» всё будет хорошо», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

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