Гуськов: Бобровский достоит «Везины», а Кросби — «Харта», Макдэвид не так крут

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о предстоящем вручении индивидуальных наград в НХЛ за прошедший сезон.

«Бобровский достоин получить «Везину». Игра «Коламбуса» во многом основывается на игре Бобровского. Выражение, что вратарь — это половина команды, как раз относится к игре Сергея в НХЛ. В борьбе за «Харт Трофи» фаворит – Кросби. Макдэвид не так крут, как Сидни, поэтому Коннору ещё надо работать и работать, чтобы перебить своего визави. Так что думаю, что в этом году трофей заберёт Кросби. Я понимаю, что этот приз будет вручён Сиду, он уже легенда канадского хоккея, капитан команды, игроки идут за ним.

Я думаю, Мэттьюс получит «Колдер Трофи». Из новичков: Лайне, Мэттьюс, Веренски, лично мне импонирует игра Остона. Да, в начале сезона он где-то растерялся, игра пошла на спад – это нормально, первые игры на таком уровне, но потом он пришел в себя и показал великолепный хоккей. Может, и не ему вручат приз, но мне его игра нравится, приятно за ним наблюдать. Моё мнение — я бы отдал «Колдер Трофи» Мэттьюсу», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.