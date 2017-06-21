Нападающий Джером Игинла рассчитывает продолжить игровую карьеру

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Джером Игинла рассказал, что рассматривает возможность продолжить игровую карьеру. 39-летний хоккеист в прошедшем сезоне сумел записать на свой счёт 27 (14+13) результативных баллов в 80 встречах за «Колорадо» и «Лос-Анджелес» при показателе полезности "-29" и 70 минутах штрафного времени.



«Я готовлюсь к чемпионату-2017/18 и рассчитываю принять в нём участие», — приводит слова нападающего NBC Sports.



1 июля хоккеист станет неограниченно свободным агентом. В этот же день ему исполнится 40 лет.