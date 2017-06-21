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Московское «Динамо» определилось с планом предсезонной подготовки

21 июня 2017, среда. 20:22. Хоккей

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Владимир Воробьёв утвердил план предсезонной подготовки клуба, информирует официальный сайт общества «Динамо».

С 4 июля начинается углублённое медицинское обследование команды, тесты и тренировки на земле, затем команда вылетает в Республику Беларусь, где проведёт учебно-тренировочные сборы в г. Пинске и примет участие в турнире в столице республики, г. Минске. По возвращении команды пройдут тренировки на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Новогорске, а также товарищеские игры с хабаровским «Амуром». Завершится предсезонная подготовка участием в Кубке мэра Москвы во Дворце спорта «Мегаспорт».

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Источник: ВФСО "Динамо" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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