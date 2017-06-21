Вратарь Берубе перейдёт из «Айлендерс» в «Вегас»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Франсуа Берубе может перейти в новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Том Маккензи. Как выяснилось, переход голкипера может стать частью крупной сделки между «островитянами» и «рыцарями». Драфт расширения пройдёт в ночь с 21 на 22 июня по московскому времени.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний вратарь принял участие в 14 матчах своей команды, оформив три победы, пропуская в среднем 3,47 шайбы за игру и отражая 88,9% бросков по своим воротам.