Макфи: у «Вегаса» работает офис в Чикаго, полностью сконцентрированный на драфте

Генеральный менеджер нового клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился ожиданиями перед драфтом расширения и драфтом новичков, отметив, что на дни проведения драфтов его клуб открыл дополнительный офис.



«У нас в Чикаго работает еще один офис, который полностью сконцентрирован на драфте. Всю среду мы будем заняты драфтом расширения, однако затем немедленно переключимся на то, что будет происходить в Чикаго», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт лиги.

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