Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи»

В Лас-Вегасе проходит вручение призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал обладателем «Везина Трофи» — награды, которая вручается лучшему вратарю сезона, сообщает пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин провёл в регулярном чемпионате 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надёжности составил 93,1. В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб при коэффициенте надёжности 88,2.

Конкурентами Бобровского в борьбе за награду были Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»), который завоевал «Везина Трофи» в прошлом сезоне, и Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»).

Отметим, что Бобровский уже выигрывал «Везина Трофи» в 2013 году.