Макдэвид выиграл «Харт Трофи», обойдя Кросби и Бобровского

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая ручается самому ценному игроку регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба НХЛ.

Помимо Макдэвида на награду претендовали нападающий Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и вратарь Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»).

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Ранее Макдэвид был признан лучшим игроком сезона-2016/17 по версии профсоюза хоккеистов, завоевав «Тед Линдсей Эворд». Также нападающий «Ойлерз» стал официальным лицом обложки новой игры NHL 18 от EA Sports.

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В прошлом сезоне в голосовании, определяющем обладателя «Харт Трофи», победил нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.