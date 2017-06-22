Бобровский: «Везина» — командная награда, ценю веру «Коламбуса» в меня

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал завоевание «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю года в НХЛ.

«Чем отличается эта „Везина“ от предыдущей? Сейчас ты становишься более взрослым, понимаешь, как сложно этого достигнуть, набрать такую форму, сколько вещей должны сойтись воедино: ты должен быть здоров, твои ребята должны тебе помогать, надо работать и тренироваться в правильном направлении, восстанавливаться и готовиться к играм. Если что-то из этой цепочки выпадает, всё рушится. Это командная награда. Мои партнёры жертвовали своими телами, блокировали много бросков. Они сильно мне помогли, во многом это и их награда. Ценю доверие клуба. В последние три года у меня были травмы, взлёты и падения. Ценю их веру и то, что вокруг меня были нужные люди.



Номинация на „Харт Трофи“? Мне очень приятно быть в одной компании с двумя лучшими игроками мира — Сидни и Макдэвидом, это молодая восходящая звезда, хотя она, наверное, уже давно горит. Для меня не сюрприз, что он забрал все награды.



Как удержать планку? Главное — не сильно зацикливаться, просто наслаждаться жизнью, работать над собой, стараться быть лучшим, помогать команде выиграть каждый матч, не думать ни о чём лишнем. Рад, что „Коламбус“ стал одним из главных лауреатов, это говорит о том, что наш клуб идёт в правильном направлении, у нас хорошая команда. Менеджмент проделал колоссальную работу, чтобы молодых ребят задрафтовать, взрослых взбодрить. Вся команда сложилась, как мозаика, кусочек к кусочку, и мы показали хороший сезон», — приводятся слова Бобровского на официальном сайте НХЛ.