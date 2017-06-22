Флёри: я хочу продолжать побеждать, буду с гордостью носить свитер «Вегаса»

Вратарь Марк-Андре Флёри прокомментировал переход из «Питтсбург Пингвинз» в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.

«Очень рад такой встрече, это был горячий приём. У нас уже есть болельщики, все сезонные абонементы раскуплены, сегодня нас здорово приветствовали. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы побеждать, постараться стать частью Лас-Вегаса, встречаться с людьми и рассказывать всем о „Голден Найтс“.

Я хочу способствовать развитию детского хоккея, в Питтсбурге мы проделали хорошую работу в этом направлении. С течением времени всё больше детей начинали играть, команда участвовала в популяризации хоккея, занималась с детьми, учила их играть. Уверен, здесь мы можем делать то же самое. Надеюсь, я смогу продвигать нашу команду, продвигать игру в хоккей.

Я хочу продолжать побеждать, не быть третьим вратарём. Хочу побеждать, чтобы наша команда была успешной, чтобы у нас всё было хорошо, чтобы мы попадали в плей-офф и успешно там выступали. Вот что важно. Я буду носить свитер «Вегаса» с гордостью", — приводятся слова Флёри на официальном сайте НХЛ.