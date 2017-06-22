Макфи: Флёри постоянно говорил нам, что хочет быть в «Вегасе»

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал итоги драфта расширения, на котором его клуб выбрал по одному незащищённому игроку из каждой команды, а также сообщил, что вратарь Марк-Андре Флёри стремился попасть в «Вегас».

«У нас было две цели — собрать зрелищную и конкурентноспособную команду на льду и получить проспектов и пики, чтобы с помощью драфта проложить путь к успеху.

Флёри хотел попасть в команду. Он постоянно говорил нам, что хочет быть здесь", — приводятся слова Макфи на официальном сайте НХЛ.