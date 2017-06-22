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Бобровский: «Везина» особенно приятна тем, что за неё голосуют генменеджеры

22 июня 2017, четверг. 11:47. Хоккей

Обладатель приза лучшему вратарю «Везина Трофи» Сергей Бобровский прокомментировал свою победу в голосовании за этот трофей.

«Это была особая ночь для меня. В НХЛ очень много великолепных вратарей, легко можно номинировать ещё человек пять, и этому никто не будет удивляться. Именно поэтому эта победа мне очень приятна. Я не слишком много думал о «Везине», хотя, конечно, это многое значит. Особенно потому, что за вратарский приз голосуют генеральные менеджеры, именно они выбирают лучшего», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet.

В голосовании Сергей получил 25 первых мест, а ближайший преследователь Брейден Холтби – лишь 4. Бобровский – шестой голкипер с 1982 года, кто выиграл «Везину» более одного раза.

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Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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