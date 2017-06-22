Игроки «Автомобилиста» Трямкин и Голышев сыграют в матче памяти Андрея Петракова

24 июня состоится традиционный матч памяти, посвящённый екатеринбургскому хоккеисту Андрею Петракову. В мероприятии примут участие любители, ветераны и профессиональные игроки, выступающие в различных лигах. Из представителей «Автомобилиста» в матче сыграют Никита Трямкин, Александр Щемеров, Денис Мингалеев, Виталий Попов и Анатолий Голышев.



Андрей Петраков родился 26 апреля 1976 года. Начинал заниматься хоккеем в школе «Спартаковец» и считался одним из самых талантливых хоккеистов России в своём возрасте. В 18 лет он дебютировал в «Автомобилисте» и провёл в составе клуба три сезона. На драфте НХЛ 1996 года Андрей был выбран в четвёртом раунде «Сент-Луис Блюз». Лучшие хоккейные годы Петракова пришлись на время выступлений за магнитогорский «Металлург» (1997–2001). В составе этого клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал соревнования Евролиги, становился обладателем Кубка России, получил звание мастера спорта международного класса. Андрея не стало в октябре 2013 года.

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