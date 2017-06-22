Канарейкин: готов возглавить клуб с большими целями, буду следить за «Спартаком»

Бывший главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин сообщил, что пока ему не поступали предложения о работе, а также сказал, что в следующем сезоне будет пристально следить за «Спартаком».

«В настоящий момент у меня нет никаких вариантов. Что касается вероятности возвращения в работу уже в следующем сезоне, будем смотреть. Но помимо предложений клубов у меня должен быть интерес к работе по данному предложению. В первую очередь важно, чтобы клубы ставили перед собой серьёзные задачи и боролись за большие цели.



Я готов работать либо с топ-клубом, либо с командой, которая будет перед собой ставить серьёзные цели. Также хочу сказать, что я буду в этом сезоне пристально следить за «Спартаком». Это клуб, который меня воспитал, с которым я много чего завоёвывал, поэтому он мне интересен. Я буду посещать матчи красно-белых и находиться с ними рядом.



Прошлый сезон омский клуб провёл на уровне. Хотелось бы, конечно, продолжить начатое. Команда только начала проявлять себя. Для осуществления каких-то целей, возможности реализации собственных идей нужно время, которого мне в итоге не дали. Постоянная смена тренеров в „Авангарде“ — это ошибка руководства, даже без дискуссий. Я не считаю, что отставка была полностью неоправданной. У меня был контракт до конца сезона, была поставлена задача-минимум – выйти в финал конференции. В полуфинале с «Ак Барсом» у нас была совершенно равная серия, но удача была на стороне казанского клуба», — цитирует Канарейкина «Спорт Бизнес Online».