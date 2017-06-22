Кожевников: Шипачёву будет сложно в НХЛ, а «Вегасу» нужны Дадонов и Гусев

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги драфта расширения и шансы Вадима Шипачёва в «Вегас Голден Найтс».



«Касательно состава «Вегаса» — не думаю, что Шипачёв сможет стать лидером и заиграть в такой команде. Да, конечно, пожелаем ему удачи. Он уже взрослый человек, мне кажется, что ему будет тяжело. Если «Голден Найтс» соберёт тройку Гусев – Шипачёв – Дадонов, то на первом этапе они будут показывать результат, они сыгранны. Но в НХЛ важно, как команда сыграет в плей-офф. Да, менеджмент собирает эту тройку, но им троим трудно стать явными лидерами в команде. Их игра против Канады это показала, а в НХЛ матчи такого уровня каждый день. Если они будут играть в одной тройке, я не думаю, что они смогут показывать такой же результат, какой демонстрировали в КХЛ», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».