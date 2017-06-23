«Нэшвилл» хочет выменять Дюшейна, «Нью-Джерси» — Гальченюка

«Нэшвилл Предаторз» хочет выменять у «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна, «Нью-Джерси Дэвилз» надеется обменять Алекса Гальченюка из «Монреаль Канадиенс», сообщает CSN.



Согласно сообщению, «Предаторз» в значительной мере заинтересованы в Дюшейне, но не настолько, чтобы быть готовыми отдать за него одного из основных защитников.



«Дьяволы» хотят усилить атаку Алексом Гальченюком и уже сделали предварительный запрос у канадской команды. Напомним, на данный момент Гальченюк находится в статусе ограниченно свободного агента.

Эберле уже в «Айлендерс»! В НХЛ начались громкие обмены Сергей Бобровский во второй раз стал лучшим вратарём НХЛ, «Вегас» совершает первые обмены, а КХЛ обеспокоена ситуацией в «Динамо».