Кобылянский: проект календаря КХЛ получился сбалансированным

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский порассуждал о календаре на сезон-2016/17. Он будет презентован 12 июля.

«Высокая загрузка арен и Олимпийские игры – это два главных фактора, которые оказали влияние на процесс составления календаря следующего сезона. У некоторых клубов число дней, когда арены принимают другие мероприятия, достигает от одного до трех месяцев. Считаю, что при данных объективных ограничениях и обстоятельствах проект календаря получился сбалансированным, поскольку мы учли большинство пожеланий, поступивших от участников чемпионата.

Хотел бы поблагодарить клубы за конструктивный подход во взаимодействии с Лигой. Осталось согласовать последние детали, и финальная версия календаря будет официально опубликована», — цитирует функционера официальный сайт лиги.