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Брайан Бойл может перейти в «Вегас»

23 июня 2017, пятница. 10:20. Хоккей

Нападающий Брайан Бойл попал в сферу интересов новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». Об этом информирует журналист Пьер ЛеБрюн.

32-летний американский хоккеист, завершавший минувший сезон в «Торонто Мэйпл Лифс», может стать игроком новичка лиги. На данный момент к нему проявляет интерес только «Вегас», но наверняка появятся и другие команды. Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

В сезоне-2016/17 за «Тампу» и «Торонто» Бойл провёл в общей сложности 75 матчей и набрал в них 25 (13+12) очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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