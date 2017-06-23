Брайан Бойл может перейти в «Вегас»

Нападающий Брайан Бойл попал в сферу интересов новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». Об этом информирует журналист Пьер ЛеБрюн.



32-летний американский хоккеист, завершавший минувший сезон в «Торонто Мэйпл Лифс», может стать игроком новичка лиги. На данный момент к нему проявляет интерес только «Вегас», но наверняка появятся и другие команды. Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

В сезоне-2016/17 за «Тампу» и «Торонто» Бойл провёл в общей сложности 75 матчей и набрал в них 25 (13+12) очков.