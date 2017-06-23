Разин: Бобровский оказался в числе выдающихся фигур НХЛ и без кубка Стэнли

Известный специалист Андрей Разин считает, что российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский по праву признан лучшим вратарём НХЛ по итогам сезона.



«Думаю, по этому сезону в НХЛ трудно было отыскать других вратарей, которые могли претендовать на звание лучших. Бобровский по праву заслужил этот приз. «Коламбус» – не такая сильная команда, но заслуженно вышла в плей-офф. И здесь очень большая заслуга Сергея. Бобровскому помогли и защитники, и нападающие, и тренер. Хоккей – командный вид спорта. Тут друг без друга нельзя. Поэтому и успех Бобровского, и успех Тортореллы здесь закономерны. Хоккей сейчас стал совсем другой — с точки зрения вратарской работы он стал сложнее. Игра теперь более атакующая и открытая. И Сергей в этих условиях является ведущим вратарём мира. Сложно сравнивать его с предыдущими поколениями голкиперов — это вообще неблагодарное занятие. Слишком разные эпохи и обстоятельства. В нынешней эпохе Бобровский один из лучших, и очень здорово, что у России есть вратарь такого класса.



Для вхождения в пантеон великих игроков НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок Стэнли. Тогда он точно войдёт в этот список. Хотя и без этого в нынешнем 10-летии Сергей оказался в числе выдающихся фигур лиги. Своей работой, своим трудом и отношением к делу он показывает пример остальным, подтверждает, что можно выйти из глубинки и многого добиться.



Выиграть Кубок Стэнли в составе «Коламбуса»? Я считаю, что в НХЛ всё возможно. Это показал прошедший сезон и выступление в нём «Нэшвилла», от которого никто не ждал прорыва, а он дошёл до финала Кубка Стэнли и оказал достойное сопротивление «Питтсбургу». Любой клуб из участников чемпионата НХЛ может выиграть главный титул. Поэтому Бобровскому всё по силам», — цитирует Разина газета «Известия».

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