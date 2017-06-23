«Бостон» может выменять у «Миннесоты» Поминвилля, отдав взамен Белески

«Бостон Брюинз» проявлял интерес к форварду «Миннесоты Уайлд» Джейсону Поминвиллю, сообщает журналист Star Tribune Майкл Руссо. По его информации, ещё одним участником возможной сделки может стать форвард «Брюинз» Мэтт Белески.



34-летний Поминвилль набрал 47 (13+34) очков в 78 матчах минувшего сезона. Его зарплата составляет $ 5,6 млн, контракт будет действовать ещё 2 сезона.



28-летний Белески набрал 8 (3+5) очков в 49 матчах сезона-2016/17. Его зарплата составляет $ 3,8 млн, контракт будет действовать ещё 3 сезона.