Гуськов: если у Гусева есть мечта сыграть в НХЛ, он воспользуется возможностью

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал переход Алексея Емелина в «Вегас Голден Найтс», а также возможность формирования связки Гусев — Шипачёв — Дадонов в североамериканской команде.

«Емелин привык к команде, а команда к нему. «Монреаль» обожают в Канаде, у этого клуба есть свои традиции, а в другой команде, которая к тому же является новичком, всё начинается по-новому. Но у Алексея достаточно опыта, чтобы справиться, поэтому не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Смена обстановки может повлиять на его игру, и будем надеяться, что там он сможет показать лучшую игру. Вадим Шипачёв, ставший игроком «Вегаса», — новичок в Северной Америке, поэтому переход Емелина довольно логичен. Я считаю, что это правильный шаг, чтобы помочь россиянину, который делает первые шаги в НХЛ, чтобы рядом был соотечественник, который провёл не один сезон в североамериканской лиге. Шипачёву будет кому подсказать, будет к кому обратиться, и это очень хорошо для него.

Нужно ли Никите Гусеву переезжать в НХЛ? Это решать только ему. Я могу сказать только то, что Гусев уже созрел для этого. Это не 20-летний пацан, который только-только раскрылся. Он уже не первый год показывает очень хорошую игру у нас в КХЛ, здорово отыграл за сборную. Если у него есть желание и мечта поиграть в НХЛ, то, думаю, он воспользуется возможностью.

У «Вегаса» строится новая команда. Когда у тебя есть готовая тройка, такая как Гусев — Шипачёв — Дадонов, легче войти в сезон и легче обустроить команду. Конечно, это положительным образом отразится на игре «Вегаса», но для этого менеджерам нужно проделать огромную работу, чтобы все они оказались именно там. Безусловно, для сборной России это минус. Такие ребята нам нужны на Олимпийских играх. Шипачёв уже подписал контракт, мы можем потерять ещё двух великолепных игроков, которые могут усилить нашу сборную на Олимпиаде. Не хотелось бы их отпускать, но у них тоже своя судьба, свой выбор, и судить их за это – неправильно» — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.