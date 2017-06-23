Журналист: «Аризона» может обратить внимание на тренера — чемпиона АХЛ Нельсона

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с поисками «Аризоной Койотс» нового главного тренера после ухода Дэйва Типпета. Владелец клуба объяснил расторжение контракта «философскими разногласиями при построении команды». Наивысшее достижение Типпета с командой — финал Западной конференции.



«Готовой замены там нет. Они будут её искать. Есть одно имя, на которое будет обращено внимание в связи с этой вакансией, – это Тодд Нельсон, чемпион АХЛ из фарма «Детройта». Посмотрим, что из этого выйдет», – отметил Фридман.

Главный тренер Типпет покинул «Аризону», контракт расторгнут