Главный тренер Типпет покинул «Аризону», контракт расторгнут

Дэйв Типпет покинул пост главного тренера «Аризона Койотс». Действие соглашения прекращено по взаимному соглашению сторон. 55-летний специалист возглавлял «Финикс», а позже «Аризону» с сезона-2009/10. Под его руководством команда выходила в плей-офф в первые три сезона, а в 2012 году дошла до финала Западной конференции. В следующих 5 сезонах команда ни разу не попала в плей-офф.



«После некоторых вдумчивых обсуждений с владельцем клуба мы оба согласились, что для меня будет лучше двигаться дальше. Я наслаждался тем временем, которое провел в «Койотс» и желаю команде и Энди Барроуэю всего наилучшего», – прокомментировал ситуацию Типпет.

«От имени клуба я хотел бы искренне поблагодарить «Типа» за всю его работу на благо нашей команды и за тот вклад, который он сделал. Это человек с характером, и мы благодарны ему за лидерские качества. Но у нас были определённые философские разногласия относительно построения команды. Поэтому мы оба согласились, что для всех будет лучше, если у команды будет новый тренер», — дал комментарий владелец клуба Эндрю Барроуэй.