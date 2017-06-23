«Питтсбург» подписал новый контракт с защитником Руэделом

Действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании нового контракта с защитником Чэдом Руэделом. Соглашение с 27-летним игроком является односторонним и рассчитано на два года. За это время он заработает 1,3 млн долларов (650 тыс. за сезон).



В минувшем сезоне Руэдел набрал 10 (2+8) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+8» и среднем игровом времени 17 минут и 18 секунд. В победном для команды розыгрыше Кубка Стэнли хоккеист выходил на лёд в 6 матчах, очков не заработал.

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