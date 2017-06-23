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Фастовский: КХЛ выбирала между спаренными играми и сериями до трёх побед

23 июня 2017, пятница. 13:06. Хоккей

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал проект календаря КХЛ на сезон-2017/18, который будет опубликован лигой 12 июля.

«Никаких неожиданностей нет, все понимали, что этот сезон – олимпийский. Мы были к этому готовы. Он ни в коем случае не показательный. КХЛ работает согласно выбранной стратегии, соблюдая интересы сборной России. Конечно, самое неудобное – это спаренные матчи в плей-офф, но всё это мы проходили, паузы между играми появились только в последние сезоны. Мы в лиге рассматривали разные варианты. Выбирали между спаренными матчами и сериями до трёх побед. Большинством было принято решение играть без перерыва, но до четырёх побед. Это вынужденная мера.

Конечно, то, что календарь будет опубликован только 12 июля, доставляет клубам определённые неудобства. Прежде всего связанные с транспортом. Проблема ещё и в том, что в конце августа авиакомпании максимально загружены. Все возвращаются домой из отпусков, а тут ещё мы с хоккеем. Я всегда был за то, чтобы начинать сезон не раньше сентября. И проблем было бы меньше, да и вид спорта у нас всё-таки зимний.

ЛДС «Сибирь» — крупнейшая концертная площадка Новосибирска, и конечно, определённая загрузка у нас есть. О тех днях, когда стадион не сможет принять хоккейные матчи, мы лиге сообщили. Но если сравнивать с «Йокеритом», рижским «Динамо» и другими европейскими клубами, у нас нет такой большой загрузки», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

КХЛ презентует календарь 12 июля, каждая команда сыграет по 56 матчей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь Кирилл Фастовский
Новости. Хоккей
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