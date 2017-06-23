КХЛ на своём официальном сайте представила проект календаря на сезон-2017/18, который для лиги станет юбилейным. Из сообщения стало известно, что количество матчей сократится с 60 до 56, из-за Олимпиады в Южной Корее предполагается месячная пауза, а в плей-офф ожидаются спаренные матчи. Сам же календарь будет опубликован только 12 июля. Что вам не понравилось в проекте нового календаря КХЛ больше всего?



Варианты ответов:



— количество матчей сократится с 60 до 56,

— календарь опубликуют только 12 июля,

— месячная пауза на Олимпийские игры,

— спаренные матчи в плей-офф.

КХЛ презентует календарь 12 июля, каждая команда сыграет по 56 матчей

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