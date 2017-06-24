Первым номером драфта НХЛ — 2017 стал Нико Хишир, выбранный «Нью-Джерси»

Швейцарский нападающий Нико Хишир стал первым номером драфта новичков НХЛ — 2017. 18-летний хоккеист, выступавший за «Галифакс Мусхэдз» был выбран «Нью-Джерси Дэвилз».
В сезоне-2016/17 Хишир провёл 57 игр в Главной юниорской хоккейной Лиге Квебека, набрав 86 очков (38 голов + 48 передач).
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
Драфт юниоров НХЛ, обмен Панарина и другие громкие сделки. LIVE!
Драфт юниоров НХЛ, обмен Панарина в «Коламбус» и другие громкие сделки. Вся «жара» из-за океана — в нашем онлайне.