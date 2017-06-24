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Брызгалов: Панарин будет вместе с Бобровским гонять на мотоцикле с люлькой

24 июня 2017, суббота. 10:00. Хоккей

Известный в недавнем прошлом российский голкипер, обладатель кубка Стэнли 2007 годаИлья Брызгалов выразил мнение относительно обмена Артемия Панарина из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Я не могу знать, чем руководствовались боссы «Чикаго Блэкхоукс», когда производили этот обмен, и какие планы у «Коламбуса». Саад – обладатель кубка Стэнли в составе «ястребов», они его хорошо знают и, наверное, считают, что им его, может быть, не хватает. Надо ещё учесть, что Госса будет пропускать этот сезон. Что ж, Панарин теперь будет вместе с Бобровским гонять на мотоцикле с люлькой на тренировку, им будет весело.

Кто больше выиграет от этой сделки? Жизнь покажет. Панарин играл вместе с Кейном и Анисимовым, и поэтому он набирал много очков, у него была хорошая статистика, в первом сезоне он стал новичком года. Посмотрим, как у него получится в «Коламбусе», с кем его поставят. Надеюсь, что у него там будет получаться не хуже, чем в «Чикаго», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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«Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Илья Брызгалов Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
24 июня 2017, суббота
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