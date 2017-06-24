Тэйвз: больно расставаться с Панариным, тяжело видеть, что такой парень уходит

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился впечатлениями после обмена Артемия Панарина на форварда «Коламбус Блю Джекетс» Брэндона Саада.



«Все были потрясены такой новостью. Больно расставаться с Панариным. Тяжело видеть, что такой парень уходит, отыграв за нас всего два сезона. Он всегда хотел учиться, несмотря на языковой барьер.



Возвращение Саада — хорошая новость, всегда приятно, когда возвращается старый друг. Он станет важной частью раздевалки», — приводит слова нападающего Yahoo Sports.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».