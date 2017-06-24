Реник: мне не нравится обмен Яльмарссона из «Чикаго», это элитный игрок

Известный хоккеист, а ныне телевизионный эксперт Джереми Реник раскритиковал обмен защитника Никласа Яльмарссона в «Аризона Койотс» на защитника Коннора Мёрфи и нападающего Лорана Дофина.



«Мне не понравился обмен Яльмарссона, это совсем не тот парень, которого нужно было продавать. Это элитный оборонительный игрок, защитник топ-4 для любого клуба. Нет, нет, нет», — написал Реник в своём «твиттере».



30-летний Яльмарссон в прошедшем сезоне провёл 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 18 (5+13) очков при показателе полезности "+12", а также четыре игры в плей-офф. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

«Чикаго» обменял Никласа Яльмарссона в «Аризону» на Мёрфи и Дофина