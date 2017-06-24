Оши: «Вашингтон» выиграет кубок Стэнли в ближайшие два года

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом сроком на восемь лет.



«Мне понравился «Вашингтон» и хотелось бы остаться в клубе. Потом для меня настало время ожидания, работал агент.



Начались переговоры, в последние несколько дней они стали максимально активными. Я чуть нервничал, но в итоге всё решилось так, как я и хотел. Чувствую себя невероятно счастливым. Когда я смотрю на нашу команду, у меня нет сомнений, что мы выиграем Кубок в ближайшие пару лет.



Конечно, были ещё соображения денег, срока и безопасности. Но срок контракта решает все возможные проблемы», — цитирует Оши официальный сайт лиги.

«Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на восемь лет и $ 46 млн