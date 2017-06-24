Жюльен: Друен может играть на разных позициях, у него особый талант

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Джонатаном Друеном. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на шесть лет, за которые Друен заработает $ 33 млн ($ 5,5 млн в год).



«Друен — хоккеист особого таланта. Я считаю, что он может многое дать «Монреалю». Мы очень рады, что он присоединился к нам. Мне нравится, что он может играть на разных позициях», — цитирует тренера официальный «твиттер» клуба.



Друен в прошедшем сезоне провёл 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности «-13».

«Монреаль» продлил контракт с Друеном на шесть лет с зарплатой $ 5,5 млн в год