Патрик: я не был в бешенстве от того, что не еду в Нью-Джерси

Нападающий Нолан Патрик, выбранный «Филадельфией Флайерз» под вторым номером драфта-2017, рассказал, что не был огорчён тем, что не ушёл первым.



«Мне кажется, что Нико Хишир и я совершенно разные игроки. Он более динамичен в атаке, а я более одарён в плане оборонительных действий. Так как мы очень разные, они захотели выбрать его. Не то, чтобы я был бешенстве от того, что не еду в Нью-Джерси. Они не захотели меня, но для меня это не играет большого значения.



Я просто надеялся стать вторым. Я не сидел в замешательстве от того, что он ушёл первым. Я был очень рад за него, он отличный парень. Я вполне доволен тем, как всё прошло», — цитирует Патрика официальный сайт лиги.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.