«Вегас» задрафтовал в 4-м раунде вратаря Жукова, «Дэвилз» — форварда Попугаева

Вратарь Максим Жуков был задрафтован «Вегас Голден Найтс» в четвёртом раунде под общим 96-м номером. Он стал первым россиянином, выбранным новичком лиги. Жуков выступает в USHL за «Грин-Бэй Гэмблерз», в прошедшем сезоне провёл 31 матч с процентом отражённых бросков 91,3 и коэффициентом надёжности 2,25. В составе сборной России стал бронзовым призёром ЮЧМ-2017.



Нападающий Никита Попугаев был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 98-м номером. В сезоне-2016/17 выступал в WHL за «Муз Джо» и «Принс Джордж», набрав 69 (29+40) очков в 71 матче.

Нападающий ХК МВД Алексей Торопченко был выбран «Сент-Луис Блюз» под 113-м номером. В прошедшем сезоне он завоевал бронзу ЮЧМ, в 45 мачтах МХЛ набрал 31 (19+12) очко.

Под 124-м номером «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал нападающего «Ирбиса» Владислава Кару, который в 31 матче МХЛ набрал 20 (11+9) очков.

Также под общим 107-м номером «Филадельфия Флайерз» выбрала форварда «Оуэн Саунд» Максима Сушко, который стал первым преставителем Беларуси на этом драфте.